وكيل «خطة النواب»: لا مساس بسرية الحسابات في تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات المقبلة، بحضور كل الوزارات المعنية، وممثلي البنك المركزي، الذي لابد أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح، ومدى تأثيره وانعكاسة على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.

وأشار «سالم»، إلى أن اللجنة سيكون هاديها في ذلك، الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر في الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، إذ أن هذا التعديل، يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط، دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.

الشفافية وتبادل المعلومات البنكية

وأكد أنه من المهم أن تقف مصر عل قدم المساواة بالدول الأخرى، فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية، تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وأوضح وكيل «خطة النواب»، أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع على هذه الاتفاقية، منها دول عربية عديدة، مثل الإمارات والبحرين، مؤكدا أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله، ودون أي مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.

منح مهلة للتطبيق

ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق، حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها، للأغراض الضريبية فقط.

وكشف «سالم»، أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء في هذا الشأن، ونثق في أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية، سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.