بعد رحيله بـ5 أيام.. وفاة مسن حزنا على موت ابنه الأكبر بأسيوط

لم يتحمل الأب علي فرغل، فراق فلذة كبده ابنه الأكبر الذي توفي بشكل مفاجئ منذ 5 أيام بالإسكندرية، نتيجة أزمة صدرية أودت بحياته، ودفن بمسقط رأسه بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، ليلحق به الأب سريعًا.

حالة من الحزن الشديد

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية المشايعة بمركز الغنايم بعد وفاة علي فرغل أبوعاصي، حزنا على رحيل ابنه الأكبر، إذ يتمتع الراحل بسيرة وحب الجميع من أهل قريته وجيرانه.

وشيع المئات من أهالي قرى مركز الغنايم ظهر اليوم، الأربعاء، جثمان علي فرغل أبوعاصي إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية ليدفن في مقبرة مجاورة لمقبرة نجله في مشهد جنائزي مهيب تأثر به جميع أهالي القرية.

يتمتع بحب الجميع

وقال محمد أحمد، أحد أهالي القرية ومن أقارب المتوفي، لـ«الوطن»، إن الراحل كان له ولد ناجح توفي الجمعة الماضية في الإسكندرية، إثر مروره بوعكة صحية، وكان الفقيد يمتلك قدرا كبيرًا من الخلق العظيم والوجه البشوش، ويستقبل كل أهالي قريته عند السفر لمحافظة الإسكندرية وحزن عليه جميع أهالي القرية، لكن والده لم يستطيع تحمل الفراق حزنا عليه.