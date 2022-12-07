محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم فضلا عن الاطمئنان على توافر السلع الغذائية بما يكفي احتياجات المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الجانب.

مواجهة غلاء الأسعار

وأكد محافظ أسيوط في بيان له على استمرار خطة المحافظة في مواجهة كافة صور الغش التجاري وغلاء الأسعار والتأكد منن توافر السلع وذلك من خلال حملات يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية ومتابعة دورية للأسواق وعدم السماح لأي تاجر مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية مشيرًا إلى الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وحرصها على توفير كافة احتياجات المواطنين وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أي ممارسات احتكارية.

ضبط الأسواق

وفى هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمركز القوصية حملة تموينية لضبط الأسواق والتفتيش على الترخيص والشهادات الصحية وسلامة الأغذية والسلامة الصحية بجميع المحلات والتحقق من نوافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط بالتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الاجراءات القانونية حيث تمت الحملة بمشاركة مصطفى فتحي رئيس مركز ومدينة القوصية وأنور نعمان مدير إدارة تموين القوصية وممدوح يوسف وحسام نعيم من إدارة تموين القوصية وسامح حسن وأحمد سيد عبدالتواب من تموين مير وعلي محمد وأحمد فوزي من جهاز حماية المستهلك حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر مخالفات بضبط كميه 1.775طن أرز تموين مدعم وتحرير محضر رقم 17962 جنح القوصية لسنة 2022 بالحرز وتحرير محضر بكمية 203 كجم تجميع سكر تمويني و56 زجاجة زيت تصرف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.