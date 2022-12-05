محافظ أسيوط يبحث سبل تشغيل المجازر الجديدة واستكمال خطة التطوير

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسؤولي الطب البيطري بالمحافظة، لمناقشة سبل استغلال وتشغيل المجازر الجديدة واستكمال خطة التطوير، وذلك ضمن خطة المحافظة للحصول على ذبح صحي وآمن ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات.

34 مجزرًا بالمراكز

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أن عدد المجازر داخل قرى ومراكز المحافظة 34 مجزرًا، منها مجزرين نصف آليين تحت الإنشاء، و4 مجازر تحت التطوير، لتحويلها إلى مجازر نصف آلية ولم يتم استلامها بعد، و3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها، و25 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

متابعة أعمال التطوير

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لأعمال التطوير التي يجرى تنفيذها بجميع مجازر المحافظة، ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يشارك في احتفال جامعة سفنكس باليوم العالمي لذوي الهمم

في سياق آخر، شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الاحتفالية التي نظمتها كلية العلاج الطبيعي لجامعة سفنكس الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة لذوي الهمم، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر كل عام، بهدف تقديم الدعم لقضايا الإعاقة والتأكيد على حقوقهم في كل المجالات.