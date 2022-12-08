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مجلة فوربس: إيلون ماسك خسر لقب أغنى رجل في العالم

كتب:

عمرو حسني
04:59 ص | الخميس 08 ديسمبر 2022
إيلون ماسك

إيلون ماسك

ذكرت مجلة فوربس الأمريكية المختصة بتقييم أثرياء العالم، أن رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الكندية، إيلون ماسك خسر لقب أغنى رجل في العالم لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة.

تراجع ترتيبه بعد شراء تويتر

وجاء ترتيب إيلون ماسك بعد شهر واحد من شراء موقع التغريدات القصيرة تويتر بقيمة 44 مليار دولار، واضطر لبيع بعد أسهم شركته تيسلا المختصة بصنع السيارات الكهربائية والصواريخ وعدد من الآلات التي تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود، ولكن بعد التراجع، استعاد موقعه في صدارة أثرياء العالم بعد خسارته لفترة وجيزة.

تفوق فرنسي على ماسك

وتربع رجل الأعمال الفرنسي أرنو وعائلته على عرش أثرياء العالم بثروة قيمتها  185.4 مليار دولار، في الوقت الذي تراجع ماسك في ترتيب قائمة فوربس منذ سبتمبر 2021 إلى  185.3 مليار دولار لفترة وجيزة لتبلغ الآن 185.7 مليار دولار، وقد خسرت تسلا قيمة أسهمها من 47% لشراء موقع التغريدات تويتر.

تراجع ثروة ماسك

وأصبح ثروة ماسك إلى أقل من 200 مليار دولار في نوفمبر، ويتولى ماسك بجانب شركة تيسلا، شركة أخرى تسمى سبيس إكس ونيور لينك، وهي ناشئة هدفها تطوير شرائح يتم تركيبها في الدماغ البشري والتحكم فيها عبر أجهزة كمبيوتر.

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