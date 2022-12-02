الإعلامي أحمد فايق: تطبيق شريحة «إيلون ماسك» على ذوي الهمم في المستقبل البعيد

قال الإعلامي أحمد فايق، إن إيلون ماسك أعلن بدء العمل على زرع شريحة ذكية في رأس إنسان بعد 6 أشهر من الآن، وذلك بعد نجاح التجربة على القرود.

تفاصيل تجريب الشريحة على القرود

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على شاشة «dmc»: «فريق إيلون ماسك أجرى التجربة على قرد ووضعوه أمام لعبة مثل البلايستيشن وشافوا إشارات مخه ولقوا إن التجربة ناجحة، وحاليا بيعدوا الأمر لزراعتها داخل جسم الإنسان، وبيقولوا إن الشريحة في المستقبل هيكون لها دور مع ذوي الهمم، لأنها من الممكن أن تساعد وتعطي إشارات للمخ لتحريك بعض الأشياء وهي مجرد بداية، إلا أن تطبيقها على ذوي الهمم في المستقبل البعيد».

وتابع فايق: «هذا النوع من التجارب يبدأ بفروض نظرية ثم تراجع من متخصصين ويحددون إذا كان سينجح أم لا، ويجري تطبيقها على حيوانات، وإذا نجحت يتم تجربتها على البشر، ويتأكدوا من أنها آمنة وينتظرون النتائج، وإذا نجحت يجري تعميمها على مستوى واسع».