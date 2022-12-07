اتفاقيات مرتقبة بين بكين والرياض خلال القمة العربية الصينينة

وصل رئيس جمهورية الصين شي جين بينج، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام، ومن المرتقب توقيع اتفاقات اقتصادية ضخمة على هامش القمة السعودية الصينية، بحسب موقع العربية.

وتحظى هذه القمة بأهمية بالغة لما تتمتع به من اهتمام إقليمي ودولي، إذ تنعقد خلال الزيارة 3 قمم، هي: «السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية» يحضرها أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية.

توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين

ويجرى على هامش القمة السعودية الصينية، توقيع اتفاقات، بجانب توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين، وكذا توقيع خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما يُعلن عن إطلاق جائزة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين.

ودشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس شين جين بينغ، مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير الذي يمثل صرحا جديدا للشراكة بين الرياض وبكين.

كما تستعد السعودية والصين لإطلاق مشروع شركة «سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة»، ويشمل معمل تكسير ذو سعة عالية ينتج عددا من المنتجات البتروكيماوية، إذ تقدر قيمة المشروع بـ22.5 مليار ريال، وتبلغ فيه حصة شركة سابك 51%.

تدشين مصنع شركة بان آسيا الصينية في جازان

وأظهرت 15 ‏شركة صينية مؤخرا نيتها في الاستثمار في المملكة، والدخول في مشروعات «الخصخصة» لعدد من القطاعات الحكومية، بجانب بدء شركات صينية في تنفيذ مشروعاتها، مثل شركة شينج كونج التي وضعت حجر الأساس لمصنع مصابيح الإضاءة ليد في مدينة الجبيل بقيمة تتجاوز 3.3 مليار ريال، وتدشين مشروع مصنع شركة بان آسيا الصينية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية باستثمارات قدرها 4 مليارات دولار.