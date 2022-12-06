«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن القمة العربية الصينية.. النفط يتصدر المشهد

عرض برنامج «المراقب»، والذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «قبل القمة العربية الصينية.. النفط يتصدر المشهد».

وجاء في التقرير: «وسط تحديات أمريكية روسية تتوسطها أوروبا، تنطلق القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، والتي تعكس مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين».

الصين تستورد النفط من 5 دول عربية

وأضاف التقرير: «الصين تولي المنطقة العربية، لاسيما الخليجية منها، أهمية كبيرة نظرا لموقها الاستراتيجي، وغناها بمصادر الطاقة إلى جانب كونها أكبر مستورد للنفط الخام عالميا، وتستورد نصف احتياجاتها من البلدان العربية، فهل هذه النسب تدفعنا للتوقع بارتفاع نسبة تصدير النفط الخام العربي إلى الصين».

وذكر التقرير، أن 5 دول عربية من بين أكبر 10 دول موردة للنفط إلى الصين، هي السعودية والعراق وعمان والكويت والإمارات، إلا أن السعودية تعد البلد الأكبر في تصدير واردات الصين من النفط لتشكل وحدها 17.4% من إجمالي واردات الصين من النتفط الخام في عام 2021، وتساءل التقرير «هل تتجه السعودية إلى زيادة حجم صادراتها النفطية إلى الصين في ظل توتر السوق النفطي؟».

معدل التبادل التجاري مع الصين

وتابع التقرير: «حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية ينبئ بذلك، بعدما سجل ما يقرب من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 37% عما كان عليه في عام 2020، حيث استوردت الصين نحو 264 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية، فهل تشهد القمة اتفاقات صينية عربية تزيد من حجم التبادل التجاري والاستثمارات؟».

وأضاف «في المقابل سجل مستوى التبادل التجاري بين الصين والإمارات مستوى عند 64 مليار دولار في أول 8 أشهر في العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 27.93% لتصبح الصين أكبر شريك تجاري غير نفطي للإمارات في العالم».