حصول «إدارة المستشفيات بحلوان» على اعتماد الدكتوراه من السعودية

نجح معهد إدارة المستشفيات بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، في الحصول على اعتماد درجات الدكتوراه الأكاديمية التي يقدمها المعهد، من جانب وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، نتيجة تقييم واستيفاء الممارسات الجيدة في العملية التعليمية والبحثية وجودة البنية الأساسية، وحوكمة الإدارة للمؤسسات التعليمية.

وترتب على ذلك التقييم، الاعتماد والموافقة على الدرجات العلمية الممنوحة في مرحلة الدراسات العليا لجميع البرامج في جامعة حلوان من المملكة العربية السعودية.

«قنديل»: تحقيق خطط وبرامج التطوير خلال الفترة القادمة

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، في بيان له، أن ذلك الإجراء سيؤدي إلى جذب المزيد من الطلاب الوافدين، ما يدعم خطة تنمية الموارد الذاتية للجامعة، لتحقيق خطط وبرامج التطوير خلال الفترة المقبلة.

«فاخر»: الاستغلال الأمثل للأصول المادية والبشرية للكلية

وتطرقت الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة معهد إدارة المستشفيات، إلى أن تلك الخطوة هي الأولى على طريق اعتماد جودة البرامج الجديدة بالكلية، في إطار خطة شاملة لإعادة الهيكلة للموارد البشرية، والاستغلال الأمثل للأصول المادية والبشرية للكلية.