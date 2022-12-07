رئيس «اقتصادية النواب»: تعديلات قانون الضرائب لا تمس الأسرار التجارية

أكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب -القيادى بحزب مستقبل وطن- أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك، بغرض تبادل المعلومات، تنفيذا للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.

سرية حسابات العملاء

أشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن ذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي، يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

التزامات مصر الدولية

وأكد سليمان، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد هذا يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية، التي وافقت عليها مصر مؤخرا «الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية»، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.