اقرأ غدا في عدد «الوطن»: الحكومة تصارح الشعب

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

الحكومة تصارح الشعب

تقارير رسمية ترد على 17 شائعة استهدفت ضرب الاقتصاد المصري: ادعاءات مغرضة

الدعم التمويني مستمر لأصحاب البطاقات دون أي تغيير.. ولا رفع لسعر الرغيف.. وارتفاع توريد القمح هذا العام

الموازنة ليست مثقلة بالضرائب.. ونستهدف زيادة الإيرادات.. والاقتصاد المصري قادر على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية

الدين الخارجي تراجع إلى 87% ولا يزال في الحدود الآمنة والدولة قادرة على سداده

لم يصدر قرار بطرح عملة معدنية فئة «2 جنيه»

تشكيل مجموعة عمل من البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية

المشروعات القومية عززت النمو الاقتصادي وخفضت معدلات البطالة ومكنت الاقتصاد من مواجهة الأزمات.. والبورصة لم تتراجع

«القومي للبتلو» مشروع عملاق ولا صحة لفشله ولا يوجد نقص في الأدوية

«السيسي» يطلع على نتائج الاختبارات في الكليات العسكرية ويحضر كشف الهيئة للطلاب

الرئيس: القوات المسلحة تنتقي أفضل العناصر الواعدة ليكونوا درع الوطن الحصين وقدوة للشباب

«تنسيقية الشباب» تبحث ملفات «الحوار الوطني» مع قيادات حزب التجمع

قبرص تسلم مصر رئاسة منتدى دول غاز شرق المتوسط 2023

المغرب.. فخر العرب

أسود الأطلس يحققون أروع إنجازات العرب في كأس العالم.. «بونو وزياش وحكيمي» يكتبون التاريخ

«أوناحي» المايسترو الصغير الذي حير الإسبان والركراكي «المدرب الإنسان».. تاريخ جديد مع «الأسود»

العملاق «بونو» الحارس الذي ترك الهندسة ورفض الجنسية الكندية

الصفحة الثانية

«الجزار» يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية ببورسعيد الجديدة

«التنمية المحلية»: 1318 مشروعا في 64 قرية بالفيوم ضمن «حياة كريمة»

«آمنة»: نستهدف الاستجابة لشكاوى المواطنين

«الري»: مشروعات لحماية الإسكندرية من تغيرات المناخ

«سويلم»: حاجز أمواج أمام قلعة «قايتباي» وتدعيم الكورنيش لمواجهة هجمات البحر

«جامع»: الجهاز ضخ 577.4 مليون جنيه خلال 8 سنوات أتاحت 24 ألف فرصة عمل

«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة بتوزيع الهدايا

عرض فقرات ترفيهية وتوزيع هدايا.. ومباحث بورسعيد تعيد طفلا من ذوي الهمم ضل الطريق إلى أسرته

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2023

تشارك في مؤتمر «COP 17» لنقل صوت الشباب

«مريم» ناشطة بيئية في «ثالثة ثانوي»: سفيرة لبلدي

الصفحة الثالثة

رئيس «برج العرب التكنولوجية»

الجوهري: نستهدف تعاقد شركات الصناعة مع الطلاب أثناء الدراسة

سنتوسع في برامج الأجهزة الطبية ومعالجة المياه والمناخ والطاقة المتجددة

«مدبولي»: نتابع توافر مختلف السلع يوميا بالتنسيق مع «الغرف»

«النقل»: استئناف توريد عربات السكة الحديد من المجر

«الوزير»: ميناء الإسكندرية استقبل 27 عربة جديدة «درجة ثالثة مكيفة» قادمة من «بودابست»

«التجارة»: «ديور» الفرنسية تبحث إقامة منافذ لبيع منتجاتها بمصر خلال 2024

وزير التجارة: تذليل أي عقبات تواجهها في سبيل استثمارها

«مكافحة الإدمان»: برنامج للوقاية من المخدرات في 6 آلاف مدرسة

«الزراعة»: لن نسمح باحتكار سوق الدواجن على يد «قلة مستغلة»

«دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة» إصدار جديد لـ«الإفتاء»

حرفة تعملها عبر فيديوهات على الإنترنت.. وعلمها لابنته

حادث يغير حياة «صبري»: فقدت بصري.. وباصلح معدات

يدرس في كلية التربية النوعية.. ويخطط للقب «مهندس ديكور»

أحلام «محمد» معلقة على حقنه ضمور العضلات: «غالية علي»

الصفحة الرابعة

ملف خاص.. شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي وتعاون في مشروعات قومية بين القاهرة وبكين

مصر والصين.. علاقات تاريخية ومستقبل مشترك

خبراء: «السيسي» ارتقى بالعلاقات التاريخية مع الصين لمرحلة الشراكة الاستراتيجية

«حلمي»: الصين أول دولة رحبت بثورة 30 يونيو.. والعلاقات بين رئيسي البلدين ترقي للصداقة الشخصية.. و«الإسلامبولي»: تطابق كبير في المواقف والحفاظ على وحدة الدول

فيحاء وانج: العلاقة بين الصين ومصر تمثل تكاملا بين حضارتين عريقتين.. ومثال ناجح للشراكة

الإعلامية الصينية: نجاح القمة الأولى سيترك بصمة في تاريخ العلاقات بين بكين والعرب

الصفحة الخامسة

شراكة اقتصادية متكاملة: تتصدرها مشروعات «العاصمة الجديدة والمعلمين» والقطار الكهربائي وسندات «باندا»

«هديب»: مصر بوابة الصين لقارة أفريقيا.. و«السيد»: طرح سندات صينية بـ«اليوان» بنصف مليار دولار يؤكد حرص القاهرة على تنويع أسواق الدين

مصطفى إبراهيم: الثقة والتخطيط الاستراتيجي كلمة السر في تطور علاقات البلدين

نائب رئيس «الأعمال المصري الصيني»: الصين لديها نموذج فريد للاقتصاد الأخضر وستدعم جهود مصر

منجي بدر: تجمعهما شراكة كبيرة.. آخرها مبادرة «الحزام والطريق» البري والبحري

مستشار وزير الصناعة الأسبق: مصر مهندس العلاقات «العربية - الصينية».. وفرص كبيرة لنجاح قمة الرياض

الصفحة السادسة

«الحوار الوطني» يستكمل اختيار الأسماء المشاركة بعد غد.. وإعلان خارطة الطريق خلال أيام

«عبدالقوى»: مقدمو الاقتراحات الجدية ستكون لهم أولوية في حضور الجلسات والمناقشات.. والمخرجات ستعلن للرأي العام

التحالف الوطني يطلق المرحلة الثانية من «ستر وعافية 5» لخدمة أهالي كفر حجازي بالمحلة

«عبدالجليل»: تسليم 40 نظارة طبية لتلاميذ المدارس و147 للأهالي.. و«عبدالفتاح»: إتاحة الكشف الطبي لجميع الأهالي للحد من الإصابة بالعمى

افتتاح غرفة «قدم صحيح» لخدمة مرضي القدم السكري وتكثيف العمل بمركز «استدامة» لتنمية وتطوير المرأة الريفية

القائم بأعمال رئيس «برج العرب التكنولوجية»: نستهدف تعاقد شركات الصناعة مع الطلاب أثناء الدراسة

د. محمد الجوهري: سنتوسع في برامج الأجهزة الطبية ومعالجة المياه والمناخ والطاقة المتجددة

الدراسة تعتمد على الجانبين النظري والعملي معا.. ونوفر تدريبات مكثفة في المصانع والشركات المجاورة

الصفحة السابعة

الحكومة ترد على شائعات ضرب الاقتصاد المصري: ادعاءات مغرضة

الدين الخارجي تراجع إلى 87% ولا يزال في الحدود الآمنة والدولة قادرة على سداده

الموازنة ليست مثقلة بالضرائب

الاقتصاد قادر على تجاوز تداعيات لأزمات العالمية

الدعم التمويني مستمر لأصحاب البطاقات ولا رفع لسعر الرغيف

ارتفاع توريد القمح هذا العام

المشروعات القومية عززت النمو الاقتصادي وخفضت معدلات البطالة

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفذ عددا من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية

الصفحة الأخيرة

«المغرب.. فخر العرب»

أسود المغرب يحققون أجمل إنجازات العرب في كأس العالم.. «بونو وزياش وحكيمي» يسطرون سجلا بلا هزيمة.. والأرقام تتحطم تحت أقدام «الكتيبة الدفاعية»

«هتاف ودموع».. ومدرب إنسان

من أين أتى هذا الرجل

بلادي أولا

«بونو».. والده وقف ضد ممارسته للكرة حبا في الهندسة الولد الصغير يتحدى.. وكندا تغريه بالجنسية ويرفض