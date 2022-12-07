القمة السعودية الصينية.. مرحلة جديدة من التعاون بين بكين والرياض

تعقد المملكة العربية السعودية والصين، غدا، القمة الصينية السعودية، التي تستمر لمدة 3 أيام بحضور رؤساء عرب وخليجيين، إذ تحتضن العاصمة السعودية الرياض، 3 قمم، وهي: «قمة عربية صينية وقمة خليجية صينية وقمة سعودية صينية»، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى السعودية لمدة 3 أيام.

تصريحات الرئيس الصيني قبل القمة الصينية السعودية

وقبيل عقد القمة، ذكر الرئيس الصيني الذي وصل السعودية اليوم الأربعاء، أن بكين والرياض لديهما علاقة صداقة وشراكة وثيقة وتبادل ثقة استراتيجية، مبينا أنه يبحث مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية، وبعد اللقاء معه تنعقد أول قمة صينية خليجية.

تصريحات وزير الطاقة السعودي قبل القمة السعودية الصينية

وبالتزامن مع القمة الصينية السعودية، خرج وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود ليؤكد أن التعاون مع الصين ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي لأن المملكة ستظل شريكا للصين في مختلف المجالات ومن بينها الطاقة، مبينا أن الرياض وبكين ستعملان على تعزيز التعاون بشأن سلاسل إمداد الطاقة، وسيتم إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية بالسعودية لتعزيز التعاون بالطاقة.

تعليق الخارجية السعودية بالتزامن مع القمة الصينية السعودية

بدوره، أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، إلى أن استضافة الرياض للقمم الثلاث تؤكد العزم على تعزيز العلاقات مع الصين، متابعا: «العلاقات مع الصين استراتيجية في ظل التطورات على الساحة الدولية».

رغبة في الاستثمار قبل القمة السعودية الصينية

وأوضحت 15 شركة صينية قبل القمة الصينية السعودية، أن لديها رغبة في الاستثمار بالمملكة والدخول في عدد من المشروعات؛ منها القطاعات الحكومية وكذلك البنية التحتية، وتستمر شركة شينج كونج في مصنع لمصابيع الإضاة ليد بمدينة الجبيل شرق السعودية بقيمة 3.3 مليار ريال.