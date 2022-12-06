فايز فرحات لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين تسعى لتحويل مبادرة الحزام والطريق من فكرة إلى واقع

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الصين استحدثت أذرع مالية كبيرة، لضمان تحول مبادرة الحزام والطريق من فكرة إلى واقع عملي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحزام والطريق، مبادرة كبيرة أعلنها الرئيس الصيني عام 2013 على مرحلتين، المرحلة الأولى عرفت بالمكون البري، وهي مجموعة من الممرات الاقتصادية، 6 ممرات تربط بين الصين ومجموعة من الأقاليم المجاورة للصين.

وأوضح أنها تتعامل مع غرب آسيا المعروف بممر الصين غرب آسيا، وممر الصين باكستان، وممر أوراسيا، وممر يربط بين الصين وصولا إلى أوروبا، بالإضافة إلى ممر يتعامل مع منطقة جنوب شرق آسيا، وهو يتكون من مجموعة من الشبكات المعقدة، بشبكات طرق برية متقدمة شديدة التطوير.

وتابع: «وبها مجموعة من خطوط السكك الحديدية وخطوط لنقل الغاز والنفط ومناطق اقتصادية، وهناك مكون بحري يربط بين المدن الساحلية الصينية والموانئ الصينية مرورا بمجموعة من الموانئ في مناطق جنوب آسيا وصولا إلى شرق إفريقيا، ثم إلى أوروبا مرورا بالبحر الأحمر والمتوسط وقناة السويس، وهو يركز على ربط الموانئ البحرية بالإضافة إلى تنمية وتكوين مجموعة من المواني المهمة في شرق أفريقيا».