في ذكرى ميلاده.. اعرف نصيحة الفنان غسان مطر لسمير غانم وقصة صداقتهما

تحل اليوم 8 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان غسان مطر، الذي ولد في عام 1938، ويعد واحدًا من أبرز الفنانين الذين اشتهروا بأدوار الشر في السينما المصرية، لاسيما وأنه كان يمتلك ملامح حادة، وصوت غليظ، وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا النوعية من الأعمال، وظل مرتبطًا في ذاكرتهم، لاسيما المشهد الوحيد الذي ظهر به في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، حينما قال لـ«حزلقوم»: «اعمل الصح».

قبل نحو 8 أعوام تقريبًا، غيب الموت غسان مطر، عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر تدهور شديد في حالته الصحية، ليُخيم الحزن الشديد على الوسط الفني آنذاك، إلا أنّ الفنان سمير غانم كان له رد فعل خاص واستثنائي، كشفته الفنانة دلال عبد العزيز، في حوارٍ سابق لـ«الوطن».

وقالت «عبدالعزيز»، إنّ «سمير غانم دخل في نوبة بكاء شديدة، فور علمه بنبأ غسان مطر، لا سيما وأنه تجمعهما علاقة صداقة وطيدة امتدت لأكثر من عقدين من الزمان، منذ تجربتهما في مسرحية (بهلول في إسطنبول)، إذ كان يعتبره بمثابة شقيقه وصديق مُقرب له».

وأكدت أنّ «الجانب الإنساني لـ غسان مطر يغفل عنه قطاع كبير من الجمهور، والذي يظن أنه شخص شرير وحاد في الواقع كما يظهر في أعماله الفنية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا»، موضحة أنه كان إنسانًا طيبًا ويمتلك قلب طفل ويتمتع بأخلاق عالية.

وشددت دلال عبد العزيز، في الحوار، على مدى ارتباط غسان مطر بالرياضة، حيث إنه كان شخص رياضي جدًا ويُحافظ على صحته، «كان دائمًا ينصح سمير غانم بتناول الأكلات الصحية لكي يتفادى أي مشكلة صحية تحدث له».