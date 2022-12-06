حسن الرداد: سمير غانم توفي في نفس الأوضة اللي ماتت فيها والدتي

قال الفنان حسن الرداد إن الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز كانا من أجمل الشخصيات التى عرفها في حياته، فبجانب عشقه لسمير غانم كفنان صار يعشقه بصورة أكبر حينما تعرف عليه وصار حماه، وبالنسبة لدلال عبدالعزيز فهي دوما ما كنت مبتسمة، متابعا: «كانت تعتبرنى بمثابة ابنه حتى لو كان في خلاف مع إيمي».

دلال عبدالعزيز كانت دائما مبتسمة

وأضاف حسن الرداد، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، «لما تعب سمير غانم ودخل المستشفى، كنت مش عارف أبص على الدور اللى مات فيه لأنه نفس الدور اللى شهد وفاة أمي، ولكن القدر كان غريب لما توفي في نفس غرفتها اللي ماتت فيها».

سمير غانم من أطيب الشخصيات

وتابع: «سمير غانم من أطيب الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وكنت بحبه وأنا صغير زيي زي ملايين الناس، ولما قربت منه لقيته أد جماله وكوميديته مليون مرة كإنسان، واتأثرت بيه هو ودلال عبدالعزيز».