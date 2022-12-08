أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في 6 محافظات اليوم.. صيانة دورية

أعلن عدد من شركات الكهرباء، قطع التيار عن عدد من المناطق والقرى في 6 محافظات، اليوم الخميس، لإجراء الصيانة الدورية، لتقديم خدمة أفضل.

ووفقا لإخطارات هندسة الكهرباء التابعة للوحدات المحلية بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى اليوم، فإنه سيتم فصل التيار في محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية شمال الدلتا، والقليوبية غرب الدلتا، وأسيوط وسوهاج في الصعيد.

قطع الكهرباء في الدقهلية

وفي الدقهلية، سيتم يفصل التيار الكهربائى بمدن الستاموني وقرى شربين والمطرية والجمالية بلقاس ودكرنس والنزلة وميت غمر والسنبلاوين وتمي الأمديد والمنصورة وطلخا وكوم النور والقرى التابعة لها، وذلك من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

انقطاع التيار بدمياط

أما في دمياط فسيتم قطع الكهرباء بمدن فارسكور ودمياط الجديدة وجنوب دمياط، من 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

وكذلك الأمر في كفر الشيخ، حيث سيتم فصل الكهرباء بمدن مطوبس وقرى شرق كفر الشيخ ومدينة سيدي سالم والرياض، وذلك من 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد قطع الكهربا في القليوبية

وأعلنت شركة الكهرباء في القليوبية فصل التيار بمحطة قرى ميت عاصم ومجول ومرصفا ومجمع المحاكم ومصنع الزيوت مركز ومدينة بنها، من الساعة 6 للساعة 8 صباحا.

انقطاع التيار الكهربائى غدا باسيوط

وفي أسيوط تُقطع الكهرباء عن كوم إنجاشة وباويط وعزبة النهضة والصرف الصحي وكمين دشلوط الغربي والظهير الصحراوي، وكذلك محطة الغاز والبنزينة الوطنية، وذلك من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

أماكن فصل التيار الكهربائي بسوهاج

كما أعلنت شركة الكهرباء قطع التيار بنجع السلام وعنيبس والقرى التابعة لها، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.