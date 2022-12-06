تفاصيل قطع الكهرباء اليوم عن 4 محافظات بسبب الصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تجرى أعمال الصيانة لشبكات ومغذيات الكهرباء، اليوم الثلاثاء، داخل عدة مدن وقرى في 5 محافظات ما بين قطاع كهرباء مصر العليا بصعيد مصر بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط وقطاع كهرباء شمال الدلتا بمحافظة الدقهلية، وقطاع كهرباء جنوب الدلتا بمحافظة القليوبية، ما يؤدي لفصل التيار الكهربائي اليوم عن المدن التي نجري بها الصيانة.

وحددت مواعيد الصيانة الدورية خلال الفترة الصباحية، وأهابت الشركة بالمواطنين أصحاب المحال الخدمية والمخابز بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء بتوفير مغذٍ بديل فترة القطع.

أماكن فصل التيار الكهربائي

أعلن قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي اليوم من 6 صباحا إلى الساعة 8 صباحا وحددت أماكن قطع الكهرباء بمستشفيات جامعة بنها ومصنع الفيتور وبمنطقة التجارة والفيلات وذلك للصيانة الدورية.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وصرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج عن انقطاع الكهرباء اليوم للصيانة الدورية وحددت مواعيد فصل التيار الكهربائي من الساعة 10صباحا وحتى 2ظهرا ووضحت أماكن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الصناعية بالاحايوة ومنطقة الأزهر بالكولة ونجع أبو عمرة بالاحايوة.

قطع الكهرباء

بينما سيتم فصل الكهرباء عن مغذي تنمية جهينة وفقا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، وأفادت بأماكن انقطاع الكهرباء عن الدقيشية والحرافشة وسلامة دياب وذلك من الساعة 10صباحا للساعة 2 ظهرا.

مواعيد قطع الكهرباء

كشفت محافظة أسيوط عن فصل التيار الكهربائي اليوم بمركز ديروط للصيانة الدورية وحددت أماكن قطع الكهرباء بعزبة التحرير وقري نزلة مصطفى و أمشول و الكودية و أبو الهدر و زاوية هارون و عزبة شريف قرشى و منشية ناصر و دشلوط و ساو و نزلة ساو و عملية مياه دشلوط و أبو كريم الظهير والزورة و كوم الزرزور وعزبة أولاد بدينى وخارفة وصنبو ونزلة ضاهر ونزلة فرج وعزبة دوس و عزبة عبد العليم الرياض و عواجه وببلا و العرب وتوابعها وبانوب والمحمودية وأبو كريم، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

أماكن قطع الكهرباء

وأفاد بيان لحي غرب المنصورة بفصل التيار الكهربائي اليوم عن منطقة السلخانة القديمة بالمجزر، وعزبة شكري وشارع عبدالواحد بسندوب وذلك للصيانة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

انقطاع الكهرباء

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت فصل التيار الكهربائي عن مغذى رقم 2 بمدينة أبوتشت للصيانة الدورية وذلك من الساعة 5 صباحاً حتى 6 صباحا وسوف يتم الفصل عن مخبز سيد ومخبز عبد الحفيظ ووحدة الغسيل الكلوي.