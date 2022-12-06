فصل التيار الكهربائي في عدة مناطق بـ 4 محافظات غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بـ 4 محافظات للصيانة الدورية لشبكات الكهرباء.

وقالت محافظة القليوبية إنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء بمحطة كهرباء القليوبية، عن محول 4 ومغذيات أجهور وطنان 3 و4 وصنافير والصباح، لمدة ساعتين، بداية من الساعة 6 صباحا حتى 8 صباحا، وذلك في قرى طنان وأجهور وصنافير والصباح بمركزي قليوب وطوخ.

مواعيد فصل التيار الكهربائي في المنصورة

بينما صرحت الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، بفصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء، عن شارع الخلطة الأسفلتية، وشارع عويضة بسندوب، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا للصيانة.

أماكن فصل التيار الكهربائي في سوهاج

كما أعلنت محافظة سوهاج فصل التيار الكهربائي غدا، عن منطقة البنوك والخدمات الأولى والثانية والثالثة وإسكان الشباب ومحطة الصرف وعملية مياه المنطقة الأولى ودير الشهداء والأنوال الجديدة بحي الكوثر، من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا، وذلك للصيانة الدورية.

مواعيد قطع الكهرباء في أسيوط

وكشفت محافظة أسيوط عن فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء، عن عدة أماكن بمركز ديروط للصيانة الدورية، وذلك في قرى ديروط الشريف وأسمو العروس ونزلة عبد اللاه والشراقوة ونجع حسن صابر، على أن تكون مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.