توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية لحفظ التراث والمشاركة في المهرجانات

وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ونظيرها السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الثقافي بين البلدين.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ23 لمؤتمر وزراء شؤون الثقافة في الوطن العربي المقامة في مدينة الرياض، ونظمتها وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

تأكيد على أواصر الأخوة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن توقيع مذكرة التفاهم جاء تأكيدا على أواصر الإخوة القائمة بين البلدين، ورغبة في تعزيز التعاون المشترك في المجال الثقافي، فيما ثمن وزير الثقافة السعودي، العلاقات الاستراتيجية المتينة التي تربط المملكة بمصر في جميع المجالات الثقافية.

وتتفق الطرفان خلال مذكرة التفاهم على التعاون والتبادل الثقافي بعدد من المجالات أبرزها التراث، وفنون العمارة والتصميم، والمتاحف، والفنون البصرية، والأدب، والكتب والنشر، واللغة والترجمة، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المعنية بالجانب الثقافي.

المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية

كما تتناول مذكرة التفاهم سبل تبادل المشاركة في المهرجانات والفعاليات الثقافية بين البلدين، بالإضافة إلى مشاركة الفرق الموسيقية والفلكلورية والمسرحية في المناسبات الثقافية بين البلدين.

وتضمنت مذكرة التفاهم كذلك العمل على تنمية القطاعات الثقافية والتعاون في تدريب الكوادر الفنية القادرة على تفعيل العمل الثقافي، وكذلك التعاون في مجال المتاحف والتراث العمراني والصناعات الحرفية وتسهيل عملية التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المنضم إليها كلا الطرفين، والحرص على تسهيل الإجراءات والمشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث.