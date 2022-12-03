وزيرة الثقافة لـ نشأت الديهي: دار الكتب ذاكرة الوطن ولن أسمح بأي تقصير فيها

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنها لن تسمح بأي تقصير في دار الكتب، مشددةً على أنها تعتبر بمثابة ذاكرة هذا الوطن، مشيرة إلى أن زيارتها التفقدية للدار تهدف إلى منع تكرار أي شكل من أشكال الإهمال أو التسيب في الدار، وذلك من خلال مراجعة الدورة المستندية للوثائق التي يتم تصويرها بين إدارات مختلفة في الدار ذاتها، وأكدت أنه جرى تطوير بعض المخازن دون الأخرى لأن الميزانية لم تسمح.

بدء الرقمنة بشكل مبدئي

وأضافت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن الدولة تتجه إلى الرقمنة في كل قطاعاتها، وفي هذا الإطار نعمل على مواكبة هذا التطور، لافتة إلى أن هناك بعض الإدارات في وزارة الثقافة بدأت الرقمنة بشكل مبدئي.

إعداد مشروع متكامل لرقمنة الثقافة

وتابعت وزيرة الثقافة: «نعمل على إعداد مشروع متكامل لرقمنة الثقافة بشكل عام الفترة المقبلة»، لافتةً إلى أن الأردن ستكون ضيف شرف معرض الكتاب، وعدد الناشرين هذا العام أكبر من العام السابق، وسيتم إعداد مؤتمر صحفي للإعلان عن فاعليات معرض الكتاب.