وزيرة الثقافة تنعى الدكتور مصطفى سليم: فنان من طراز فريد

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور مصطفى سليم، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، الذي وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض.

وزيرة الثقافة تنعي الراحل مصطفي سليم

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان صحفي قبل قليل، إنّ الحركة المسرحية والحياة الأكاديمية فقدت بوفاة الدكتور مصطفى سليم أحد مبدعيها، فهو فنان من طراز فريد، قدم العديد من الدراسات النقدية، كما كتب العديد من الأشعار والأعمال التي أثرت الحركة المسرحية في مصر، وتخرج من تحت يديه العديد من المسرحيين.

وقدمت وزيرة الثقافة، خالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويلهم أسرته وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

والدكتور مصطفى سليم، هو كاتب مسرحي وناقد فني، عمل رئيسًا لقسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعضو لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة.

تولى مناصب ثقافية هامة

كما شغل منصب مستشار وزير الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية والمؤتمرات والمهرجانات، ورئيسًا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، كما كان عضوا بلجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة، وله العديد من الكتابات النقدية في عدد من المجلات والصحف المصرية والعربية، وقدم للمسرح المصري عشرات الأعمال ما بين تأليف وأشعار، كما شارك في عضوية لجان التحكيم الخاصة بالعديد من المهرجانات المسرحية المصرية والدولية.