13 فائدة للملوخية.. أبرزها الوقاية من هشاشة العظام وتعزيز صحة القلب

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، أن الملوخية تعتبر كنزًا من الفيتامينات المتنوعة، التي تعود على الإنسان بالنفع، وخاصة أنها تحتوى على فيتامينات أ وك وج وب6 وهـ، كما أنها غنية بالألياف وتساعد في خسارة الوزن.

13 فائدة للملوخية الخضراء

وأضحت أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الملوخية لها 13 فائدة صحية للإنسان، سوف نستعرضها في السطور التالية:

- السيطرة على ضغط الدم، لوجود عنصر البوتاسيوم بها.

- تعمل الملوخية على تعزيز صحة القلب لدى الإنسان.

- تعمل الملوخية من خلال الألياف الغذائية على تخفيض نسب الكولسترول السيء في جسم الإنسان «LDL»، كما تعمل علي زيادة نسب الكولسترول الجيد «HDL».

- تعمل الملوخية على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، الذي يساعد في تنظيم عمليات الهضم، وتخفيف أعراض القولون، والوقاية من الإمساك.

- تعمل الملوخية على الوقاية من هشاشة العظام ونموها وحمايتها من الكسر، وذلك لما تحتويه من المعادن المتنوعة مثل الفسفور والحديد والكالسيوم والسيلينيوم.

فوائد جمه للملوخية منها الوقاية من فقر الدم

- تعمل الملوخية على الوقاية من فقر الدم لدى الإنسان، وذلك يرجع لزيادة عناصر الخضار في أوراقها، ويعتبر الحديد المكون الرئيسي لكريات الدم الحمراء، ونقص ذلك يؤدي إلى فرص الإصابة بفقر الدم.

- تعمل الملوخية على الاسترخاء، والتخلص من الأرق لدى الإنسان، واضطرابات النوم، لما تحتويه من عنصر المغنسيوم، الذي يساعد في تنظيم عمل الأعصاب.

- للملوخية دورًا كبيرًا في علاج التهابات وتعزيز المناعة.

- تعمل الملوخية أيضا على تعزيز الرؤية وصحة البشرة، وحماية الجلد.

- تقلل الملوخية من علامات الشيخوخة، والوقاية من التجاعيد، ومرض الضمور البقعى.

- تعزيز صحة الدماغ والذاكرة لدى الإنسان.

- تحتوي الملوخية على فيتامين هـ، الذي يقي من الالتهابات مثل التهابات الروماتيزم، والمفاصل لدى الإنسان.

- تعمل الملوخية على الوقاية من السرطانات، خاصة المرتبطة بالجهاز الهضمي، والذي منها سرطان القولون لدي الإنسان.