لـ« النساء».. أفضل 5 طرق لتخزين الملوخية الخضراء:« حطيها في برطمان»

تبحث الكثير من النساء عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن طرق تخزين الملوخية الخضراء، وذلك دون تلفها، حيث ترغب الكثير من ربات البيوت في تخزينها لوقت طويل في الثلاجة، لاحتوائها على قيم غذائية عالية، ولأنها من الأكلات المصرية الشهيرة التي لا تخلو موائد الطعام منها، لكن بعضهن لا يعرفن الطرق الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء، دون تغير لونها، او فقد قيمتها الغذائية، على الرغم من سهولة التخزين وعدم تكلفته.

« الوطن»، تقدم لـ« النساء»، أفضل 5 طرق لتخزين الملوخية الخضراء، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

تخزين الملوخية الخضراء في برطمان بلاستيكي

1- طريقة تخزين الملوخية الخضراء:في « برطمان»

تقول الشيف ولاء جبر، إنه يمكن تخزين الملوخية الخضراء في برطمان، وتعد هذه من أفضل الطرق للحفاظ عليها من التلف وعدم تغير لونها

- يمكنك تقطيف الملوخية، ثم وضعها في إناء ملئ بالماء.

- وضع ملعقتين من الخل معها لمدة دقيقتين، ثم غسلها مرة اخرى وتصفيتها من المياه بشكل جيد.

-يتم وضعها في طبق وتغطيتها بقماشة نظيفة، حتى تجف.

- ويتم خرطها بالمخرطة.

- يتم إحضاء وعاء به ماء ساخن ووضع معلقتين من عصير الليمون وملعقة سكر

-إضافة المياه بالليمون والسكر على الملوخية.

- نقلب الخليط جيداً حتى يتماسك

- إحضار برطمان بلاستيكي

- وضع الملوخية الخضراء في البرطمان

- يعمل البرطمان البلاستيكي على الحفاظ على خضار الملوخية الخضراء، ويتم تغطية البرطمان ووضعه في الفريزر.

ضع شوربة.. طرق تخزين الملوخية الخضراء

2- طريقة تخزين الملوخية الخضراء في أكياس

يمكن للنساء تخزين الملوخية الخضراء في أكياس، ووضعها في الفريزر، تستمر لمدة عام لكن يجب اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء في أكياس للحفاظ على قوامها وشكلها وطعمها.

- إحضار الملوخية الخضراء وغسلها جيداً وتركها حتى تجف

- خرط الملوخية الخضراء بالمخرطة جيداً.

- وضعها في إناء كبير

- إضافة كوب من الشوربة الباردة وتقليبها جيدا.

-وضع الملوخية الخضراء في أكياس بلاستيكية - إحكام غلق الأكياس البلاستيكية وتفريع الهواء، ثم وضعها في الفريزر.

3- طريقة تخزين الملوخية الخضراء.. ضف بيكربونات الصوديوم

كما يمكنك تخزين الملوخية الخضراء عن طريق إضافة بيكربونات الصوديوم للحفاظ عليها خضراء والاحتفاظ بمذاقها.

- أحضرٍ الملوخية الخضراء

- اغسلٍ الملوخية جيداً وأتركيها حتى تجف

- افرمٍ الملوخية الخضراء بالمخرطة

- احضرٍ كوب شوربة أو ماء كما ترغبين

- جهزٍ نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

- ضيفٍ الشوربة وبيكربونات الصوديوم إلى الملوخية الخضراء

- توزيع الملوخية الخضراء في أكياس أو برطمانات أو علب بلاستيكية

- وضع الملوخية الخضراء في الفريزر

4- تخزين الملوخية الخضراء.. ضع فلفل حار وثوم

كما أنه من أفضل طرق تخزين الملوخية الخضراء، هو وضع فلفل حار وثوم معها وفقا للشيف ولاء جبر

- احضرٍ الملوخية واغسليها جيداً واتركيها حتى تجف.

- صفٍ الملوخية الخضراء جيدا بعد تقطعيها، ثم غطيها بقماشة أو فوطة نظيفة.

-اخرطٍ الملوخية الخضراء بالمخرطة وضيفٍ إليها فلفل حار وثوم.

-ضعٍ معلقة بيكربونات الصوديوم، وقلبيها جيداً.

- وزعٍ الملوخية بعد خرطها في أكياس أو علب بلاستيكية ثم ضعيها في الفريزر.

5- الملح والسكر من أفضل طرق تخزين الملوخية الخضراء

كما يعد إضافة الملح والسكر من أفضل طرق تخزين الملوخية الخضراء، وفقا للشيف ولاء جبر.

- اغسلٍ الملوخية الخضراء جيداً

- اتركٍ الملوخية حتى تجف ثم قطعيها في الكبة أو المخرطة

-نضع الملوخية الخضراء على النار.

- ثم نضيف رشة ملح وملعقة سكر

-تقلب جيدا لمدة 3دقائق، ثم ترفع من على النار

- تترك حتى تبرد تماما،ثم توزع في الأكياس البلاستيكية أو علب الحفظ.