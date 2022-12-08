أستاذ إعلام بجامعة سعود: الصين لها تاريخ طويل في المنطقة خاصة مع مصر

قال الدكتور علي العنزي، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، إن الصين لها ثقل سياسي كبير، وقادرة على لعب دور كبير خاصة مع بداية انحسار نظام أحادية القطب، وظهور نظام التعددية القطبية والتي يحتاج إليها العالم حاليًا بدلًا من هيمنة قطب سياسي واحد على المشهد الدولي.

الصين ليس لها تاريخ في محاولات الهيمنة

وأوضح «العنزي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، على هامش انعقاد القمة الصينية السعودية بالرياض أن الصين ليس لها تاريخ في محاولات الهيمنة أو فرض القرارات على القوى الأخرى مشددًا على أن الصين لها تاريخ طويل في المنطقة خاصة مع جمهورية مصر العربية والدول الأفريقية.

الحزب الشيوعي طمأن العالم

وأشار أن الصين كانت ومازلت تستخدم القوى الناعمة والمساعدات الاقتصادية والتنموية مؤكدًا أن بزوغ قوة الصين الاقتصادية وواكب ذلك خشية من العالم أن تفرض هيمنتها وقوتها على دول معينة مؤكدًا أن الحزب الشيوعي طمأن العالم بعد مؤتمره الاخير وأعلن أنها لا تسعى للهيمنة وتقاومها وتسعى للشراكات في آسيا والشرق الأوسط الذي يربطها بأروبا والتعددية القطبية.