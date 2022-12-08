17 معلومة عن الجراح العالمي كريم أبو المجد.. أجرى 2500 عملية زراعة أعضاء

حل الجراح العالمي ورائد زراعة الأمعاء في العالم الدكتور كريم أبوالمجد ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، للحديث حول مسيرته العلمية والطبية منذ تخرجه حتى أصبح أكبر طبيب زراعة أمعاء في العالم.

وُلد الجراح العالمي في قرية ميت عدلان مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وعاش طفولته يتيمًا بعد وفاة والده وعمره 6 سنوات وربته والدته وتخرج من كلية الطب جامعة المنصورة عام 1976 وحصل منها أيضاً على الماجستير 1978، ونرصد أبرز المعلومات عن الدكتور كريم أبوالمجد كما يلي:

تخرج وحصل على الماجستير من طب المنصورة

1- حصل على الدكتوراه بصورة مشتركة بين جامعة المنصورة وجامعة إيموري في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- حصل على زمالة زراعة الأعضاء من جامعة بيتسبرج عام 1989.

3- يشغل خاليا منصب أستاذ ورئيس قسم الجراحات الدقيقة في مركز زراعة الأعضاء كيليفلاند كلينك الأمريكي.

أجرى ثلث عمليات زراعة الأعضاء في العالم

4- قام بمفرده بإجراء ثلث حالات زراعة الأمعاء حول العالم حيث وصل لـ 2500 عملية ومنذ عام 2015 يعمل على تكوين فريق طبي مصري يمكنه إجراء عمليات زراعة الأعضاء في مصر.

5- قرر الذهاب لأمريكا ليستفيد ويستطيع خدمة وطنه والتقي بالدكتور توماس ستارزل 86 وتلاقي معه نفسيا وأصبح أباه الروحي في امريكا وطلب منه ان يتعلم على يده ولكن رفض أستاذه في الجامعة وعاد لمصر ورجع امريكا عام 89 ليتعلم زراعة الكبد على يد ستارزل.

6- بقي 3 شهور في أمريكا دون وظيفة ودون راتب رغم ان لديه طفلين ولكنه صمم على العمل مع ستارزل ليتعلم منه زراعة الأعضاء ونتيجة لإصراره عينه ستارزل مساعد له واشترط عليه ألا يتركه إلا بعد أن يمرض أو يموت.

7- كان أقرب الناس لستارزل علميا وطبيًا وإنسانيًا وكان وقتها يعتبر أشهر طبيب زراعة كبد في العالم وهو الذي ابتكر زراعة الكبد.

8- يعتبر أن الأمعاء هي أفضل عضو في الجسم لنا جميعًا.

9- يعتبر أن الأمعاء من الأعضاء الصعب زراعتها في البشر.

هو مبتكر زراعة الأمعاء وأول من أجراها في العالم

10- ابتكر عمليات زراعة الامعاء ولم يكن هناك أي مراجع علمية يرجع إليها في زراعة الامعاء وساعد في ابتكار عقار تركرووليموس الذي يهدف لتثبيط المناعة لتقليل مقاومة الجسم للعضو المزروع.

11- يعتبر السر في تفوقه ونجاحه في زراعة الأمعاء هو الإلهام من الله وثقته في المريض حيث كان يقضي مع المريض 24 ساعة ليشعر بكل ما يشعر به المريض.

12- يُلقب بـ«الساحر» ونسبة نجاح عملياته وصلت لـ 91%.

13- تمتد عملياته من 18 لـ 24 ساعة.

مهارة عالية وغير موجودة عالميًا

14- يمكنه زراعة كبد وأمعاء وبنكرياس وكلى في عملية واحدة تستغرق 24 ساعة.

15- يعتبر أن جراح زراعة الأعضاء له فرحتين أولها فرحة وصول النبض للأعضاء المزروعة وهي فرحة غامرة لا يتصورها أحد والفرحة الثانية هي عودة المريض لأهله.

16- يعتبر الطب رسالة إنسانية ويجب جميع الأطباء يؤمنوا بها وليست مهنة

17- يعتبر نفسه غريب الأطوار ويكره لقب «دكتور» ويعتبرها كلمة ليس لها أي معنى على الإطلاق.