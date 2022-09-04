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استشاري: الديدان الدبوسية تنتقل للإنسان عن طريق «الحمام» وتصيب الأمعاء

كتب:

هاجر عمر
02:02 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة

مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة

حذر الدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، من انتشار الديدان الدبوسية في موسم الدراسة، لافتًا إلى أنها أصابت حوالي مليارا من البشر، و14% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، و29% في الدانمارك، و39% في تايلاند، و50% بإنجلترا، و61% بالهند.

أسباب انتشار الديدان الدبوسية في الغرب

وأضاف «بدران»، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة «الشرق الأوسط»، أن سبب انتشار الديدان الدبوسية في الغرب يرجع لعدم استخدامهم الماء في التخلص من آثار التبول والتبرز والاكتفاء بالتجفيف، لافتًا إلى أن هذه الديدان عبارة عن طفيليات شائعة تصيب الإنسان فقط.

سبب تسميتها بالديدان الدبوسية

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن الديدان الدبوسية تصيب الأمعاء الغليظة والمستقيم، وهي ديدان بيضاء ورفيعة، قد تُرى أو لا ترى بالعين المجردة، وطولها يتراوح من 6 إلى 12 مللي، كاشفًا عن سبب تسميتها بالديدان الدبوسية، حيث أن الأنثى بها دبوس، تقوم بالشك عند وضعها للبيض الذي يستغرق شهرين.

طرق العدوى 

وذكر «بدران» أن العدوى بهذه الديدان يكون عن طريق البيض المعدي، حيث تضع الأنثى البيض حول منطقة الشرج، كما يمكن انتقالها عن طريق الغبار، أي أن الهواء بالحمام يمكنه نقل العدوى، أو عن طريق الغبار الناتج عن تنفيض الملايات، إضافة إلى انتقالها عن طريق الاتصال الجنسي، وكذلك من خلال الطعام والشراب وقضم الأظافر.

 

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بقلم هاجر عمر