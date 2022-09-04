دراسة: تناول السكر يعطل البكتيريا النافعة في الأمعاء ويزيد احتمالات السمنة

وجدت دراسة أجريت على الفئران، أن تناول السكر يغير ميكروبيوم «بكتريا» الأمعاء، مما يؤدي إلى مشكلات صحية، تتطور إلى أمراض التمثيل الغذائي، ومرض السكر، وزيادة الوزن، وتشير النتائج التي نُشرت، اليوم، في مجلة «سل» إلى أن النظام الغذائي مهم، ولكن بكتريا الأمعاء النافعة لها نفس الأهمية في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي والسكر والسمنة.

النظام الغذائي قد يغير البكتريا النافعة في الأمعاء

وبحسب الدراسة، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الدهون وعالي السكر على النمط الغربي إلى السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري، ولكن الوقت الذي يبدأ فيه النظام الغذائي في إحداث تغييرات غير صحية في الجسم، هو أمرغير معروف، كما أنه لا غنى عن بكتريا الأمعاء النافعة، لذا قام الدكتور إيفاليو إيفانوف، وهو أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في كلية «فاجيلوس» للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، بالولايات المتحدة، مع زملائه بالتحقيق في الآثار الأولية للنظام الغذائي الذي يتبعه الغربيون، والقيام ببعض التجارب على الفئران، وبعد أربعة أسابيع، أظهرت الحيوانات خصائص متلازمة التمثيل الغذائي.

وتابعت الدراسة أنه بعد أربعة أسابيع على النظام الغذائي، أظهرت الحيوانات خصائص متلازمة التمثيل الغذائي، مثل زيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، وعدم تحمل الجلوكوز، وقد تغيرت البكتريا النافعة في أمعائها بشكل كبير، مع انخفاض كمية البكتيريا الخيطية الشائعة في أمعاء القوارض والأسماك والدجاج بشكل حاد وتزايدت البكتيريا الأخرى بكثرة.

تحسين وضع البكتريا النافعة

وقال إيفانوف: «تؤكد دراستنا أن التفاعل المعقد بين النظام الغذائي، والجراثيم، والجهاز المناعي، يلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بالسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكر من النوع الثاني، وحالات أخرى، فهي تشير إلى أنه من أجل الصحة المثلى، من المهم ليس فقط تعديل نظامك الغذائي ولكن أيضًا تحسين وضع البكتريا النافعة في الأمعاء أو نظام المناعة المعوي».