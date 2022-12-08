محافظ أسيوط ينعي الطالبة «ريناد» بعد وافتها بالمدرسة: نتابع تحقيقات النيابة

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ريناد سيد صلاح الطالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية بحي غرب أسيوط، والتي وافتها المنية داخل فصلها بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر الجميل.

متباعة تحقيقات النيابة

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لتحقيقات النيابة العامة في الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الواقعة.

جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومديرة مدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة.

إحالة الواقعة إلى التحقيق

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنه فور إخطاره بالواقعة، وجه على الفور باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة، وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة «مصطفى ع» المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشؤون القانونية بالمديرية، بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة، لمحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله.

وأكد المحافظ حرصه على تطبيق القانون على الجميع، ومتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النياية العامة، وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.