قناة القاهرة الإخبارية تبرز تغطية «الوطن» لتسلم مصر رئاسة غاز «شرق المتوسط»

أبرز برنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تغطية «الوطن» لتسلم مصر رئاسة منتدى غاز شرق المتوسط.

تسلم مصر رئاسة منظمة غاز شرق المتوسط

وركزت قناة القاهرة الإخبارية في برنامجها على خبر «الوطن» الرئيسي بعنوان «مصر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة لـ منتدى غاز شرق المتوسط»، حيث استضافت العاصمة المصرية، الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، أمس الأربعاء، والذي شهد تسلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رئاسة الدورة الجديدة للمنتدى خلال عام 2023.

حضور رؤساء وفود دول غاز شرق المتوسط

وحضر أسامة مبارز الأمين العام للمنتدى ورؤساء وفود «اليونان وإيطاليا والأردن وإسرائيل وفرنسا»، ومن الأعضاء المراقبين وفود أمريكا ومفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.