 وزير البترول: ملف إزالة الكربون أولوية في أجندة منتدى غاز شرق المتوسط

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول الطاقى وضرورة التعاون بين الشركاء فى هذا المجال وإيجاد شراكات للتغلب على التحديات التى تواجه التغييرات المناخية وتطبيق احدث التقنيات التكنولوجية ووضع السياسات للحفاظ على البيئة و الاسراع بعمليات ازالة الكربون ، وان ما تحقق ما نجاح ملموس خلال السنوات الاخيرة فى هذا المجال الا انه مازال هناك الكثير لتحقيقه خلال الفترة القادمة .

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "الإسراع فى تنفيذ مبادرة إزالة الكربون" ضمن جلسات اليوم المخصص لإزالة الكربون الذي بدأت فاعلياته صباح اليوم فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقدة حالياً بشرم الشيخ ، وذلك بمشاركة ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط وكلاوديو ديسكالزى رئيس شركة اينى الإيطالية ، وبراتيما رانجارانجان رئيس مبادرة المناخ فى مجال البترول والغاز (الاستثمار فى المناخ) ، وريكاردو بوليتى نائب رئيس البنية التحتية فى البنك الدولى وادار ، الجلسة اتول اريا مسؤول استراتيجيات الطاقة.

وأضاف الملا أن ملف إزالة الكربون يأتى على أولويات أجندة منتدى غاز شرق المتوسط الذى يتبنى الغاز الطبيعى كوقود انتقالى نظيف ، وأن المنتدى له دورا مهما فى حلول الطاقة من خلال كيانه الذى يضم دولاً منتجة ومستهلكة ودول نقل للطاقة ، لافتاً إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ فى المنتدى وأصبح كياناً يدعم الحوار بين أطراف صناعة الطاقة ويقدم مبادرات وله جلسات واجتماعات ويلعب دوراً مؤثراً ، وفى البداية منذ عامين كنا حريصين على أن يظهر المنتدى كنموذج مثالى للتعاون بين دول منطقة شرق المتوسط ، وأن الحوار بين الجميع أمر مهم وخاصة مع اللجنة الاستشارية للمنتدى التى تم تشكيلها للتعاون مع الجميع الحكومات والقطاع الخاص والشركات والبنوك والمنظمات ، وكل اجتماعات المنتدى كانت تحظى بدعم وتأييد وحضور الاتحاد الأوروبى ومن ثم جاء دعمه لمبادرة أن يكون الغاز الطبيعى وقود انتقالى فى مرحلة التحول الطاقى ، ولا شك أن اجتماعات اليوم والحوار هنا وما نقوم به على أرض الواقع يؤكد على الجدية التى نعمل بها سواء فى تحقيق التحول الطاقى أو خفض الانبعاثات على أرض الواقع ، كما يؤكد على جاهزيتنا واستعدادنا لاتخاذ خطوات مؤثرة بالتوازى مع قمة المناخ التى هى قمة تنفيذ التعهدات واتخاذ خطوات يحتاجها كوكبنا من خلال دور الحكومات والسياسات والإجراءات الصحيحة والمحفزة وأهم من ذلك تقديم التمويل المناسب والسريع .

ناتاشا بيليديس : ادراج الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة يؤدى لبيئة نظيفة ومن جانبها قالت وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، أن ازالة الكربون وامن الطاقة والأسعار العالمية المتقلبة فهي ليست مهمة سهلة، ويجب أن نهتم ايضاً بالاستدامة وبالمحافظة علي البيئة من خلال مبادرات مثل الخاصة بمنتدي غاز شرق المتوسط والخاصة بجمع والتقاط وتخزين الكربون وليس من الشرط الوصول الى توافق عالمى بخصوص كل شئ ولكن نناقش عده موضوعات وعده مبادرات ومستقبل الجميع وضمان دخول افريقيا في التنمية المستدامة وعدم اغفال أن الدول تحتاج إلى التنمية والاستقرار. واضافت أن التحديات التى تحيط بأمن الطاقة وتوفير الطاقه بسعر معقول تلقي علينا بدور كبير سواء حكومات او مستثمرين ولذلك يجب علينا بذل اقصي جهد لتحقيق أمن الطاقة وادراج الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة للوصول لبيئة نظيفة.

أسامة مبارز منتدى غاز شرق المتوسط يعلب دورا مهما فى مجال إزالة الكربون واستعرض أسامة مبارز دور منتدى غاز شرق المتوسط والمبادرة الخاصة به لإزالة الكربون فى صناعه البترول والغاز من خلال توفير سياسات وتوافق لتطبيقها ، حيث اوضح أنه تم تتفيذ ذلك من خلال ٤ محاور ، وأن المنتدى باعتباره منظمة دولية يقوم بدعم هذا التوجه والحكومات ومبادراتهم ويدعم الحكومات في توجههم نحو ازاله الكربون من خلال ٥ ادوار للمنتدي تشمل تنسيق السياسات بين الحكومات ، ووضع شهادة للكربون لتطوير وادارة الكربون في المنطقة ، وتقديم الاستشارات المالية، وجمع المعلومات ، بالإضافة إلى الاستشارات الفنية .

ديسكالزى الغاز الطبيعي له دوراً مهماً فى التحول الطاقى وتقليل الانبعاثات وأشار ديسكالزى أن المجتمع والحاضر والمستقبل مسئولية كبيرة ، وان ملف الطاقة اصبح هام للغاية ، واثبت الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة أنه مورد مستدام ويمكن أن يواكب التحول الطاقى والعمل على تقليل الانبعاثات ، وان التلوث الذي يمكن أن ينتج عن الغاز يمكن استغلاله اقتصاديا فى مجال التقاط وتخزين الكربون ، مشيراً إلى أن التكنولوجيات الحديثه تساهم بشكل كبير في التحول الطاقي وان التكنولوجيا والدعم والحوافز المالية والاقتصادية هي العوامل الرئيسية ، و ان المراحل الانتقالية هامة للغاية فلا احد يمكن ان يتحول فجاه الا باستخدام التكنولوجيا لتحسين مستوي حياه الافراد ويجب العمل بسرعة لمزج الطاقة بالتكنولوجيا الحديثة واستخدام انواع وقود حديثة مثل الغاز المضغوط فى السيارات في مصر.

ريكاردو بوليتي الغاز الطبيعي بديل مناسب لانواع الوقود الاخرى

واكد ريكاردو بوليتي انه المهم أن نعمل علي استخدام الغاز الطبيعي بشكل أفضل وانظف فالغاز له دوره الأساسي في التحول الطاقي خاصة أنه التنظيف مقارنة بأنواع الوقود الأخري والذي يعتبر بديلا لها .

براتيما رانجاراجان التمويل والتكنولوجيا عنصران أساسيان لخفض الكربون .

وأكدت الدكتورة براتيما رانجاراجان علي الدور المهم لتوفير التمويل والتكنولوجيا في المساعدة علي تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات المختلفة ، فالتمويل والتكنولوجيا عنصران أساسيان لذلك الخفض .