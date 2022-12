معلومات عن جاكي شان قبل جلسته الحوارية بالسعودية.. بدايته مع بروس لي

يكشف الفنان العالمي جاكي شان، كثيرا من تفاصيل مشوار حياته الفنية وأسرار عمله في مجال الفن على مدار 50 عامًا، وذلك خلال جلسته الحوارية التي تقام عصر اليوم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية.

وشهدت فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، جلسات حوارية لعدد من نجوم العالم منهم نجم بوليود شاروخان، الذي تم تكريمه في حفل الافتتاح، ونجمة هوليود شارون ستون، وأندي جارسيا.

جاكي شان من مواليد 1954

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن جاكي شان، أحد أبرز نجوم الحركة والفنون القتالية في السينما العالمية:

- من مواليد الصين 7 أبريل عام 1954.

- بدأ دراسة الفنون القتالية والغناء وهو في سن صغيرة لا يتجاوز الـ7 سنوات.

بدايته مع بروس لي

- لمع اسم جاكي شان في بداية أفلامه عام 1972 وهو فيلم first of fury، لصعوبة الحركات والقفزات التي قام بها، خصوصًا أن الفيلم من بطولة أشهر نجوم الحركة وقتها الفنان العالمي بروس لي.

- في الوقت الذي كتبت عنه وسائل الإعلام الأجنبية أنه سيكون بروس لي الثاني، وذلك بعد وفاته عام 1973، إلا أنه قال أنه لا يريد أن يكون الثاني، ولكن يريد أن يكون أول جاكي شان في السينما.

- توالت نجاحاته بالمشاركة في الأفلام التي قدمها، وتميز بالأكشن والكوميديا والغناء.

- لا يفضل الاستعانة بدوبلير، ويقوم بالمشاهد الخطيرة بنفسه.

- من أبرز أفلامه: rush hour، who am i، the tuxedo، koung fu panda.