معلومات عن شاروخان بعد أداء مناسك العمرة.. درس الاقتصاد والتمثيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لنجم بوليود شاروخان، بملابس الإحرام أثناء تأدية مناسك العمرة، خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، وتكريمه في حفل الافتتاح مساء أمس الخميس، وحصوله على جائزة اليُسر الفخرية.

تكريم شاروخان في السعودية

وخلال حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحصوله على درع التكريم، عبّر شاروخان، عن سعادته بالتكريم، مستهلًا كلماته بالتحدث باللغة العربية من خلال بعض العبارات وقوله: «شكرًا.. بارك الله فيكم.. بحبكم».

وهنأ نجم بوليود، الفنانة يسرا، التي جرى تكريمها في المهرجان، واصفًا إياها بالأسطورة المصرية.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن شاروخان، من خلال السطور التالية:

- من مواليد نيودلهي بالهند يوم 2 نوفمبر عام 1965.

- والده محمد تاج خان، ووالدته تدعى لطيف فاطمة.

- تخصص في دراسة الاقتصاد بإحدى جامعات الهند في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

- اتجه لدراسة التمثيل بأحد المعاهد بالهند.

- كانت بدايته من التليفزيون، وفي التسعينيات انتقل إلى عالم السينما من خلال فيلم Deewana عام 1992.

- حقق نجاحات فنية متتالية.

- أسس شركة إنتاج فني.

- حصل على العديد من التكريمات في كثير من المحافل الدولية.

- عام 2007 وضع تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو في لندن.