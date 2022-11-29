10 جلسات حوارية مع نجوم الفن في «البحر الأحمر السينمائي».. منهم جاكي شان ونيللي كريم

ساعات قليلة على انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، والتي تمتد في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، وتشهد تواجد مجموعة كبيرة من صناع السينما ورموزها من مختلف دول العالم، في حوارات مفتوحة للحديث عن مسيراتهم الفنية بحضور الجمهور.

وتشهد فعاليات المهرجان 10 حوارات مع 11 شخصية عالمية وعربية في مجال السينما، تمتد على مدار ساعة كاملة، وتنطلق مع المخرج البريطاني جاي ريتشي، والذي من المقرر تكريمه بجائزة اليُسر الفخريّة في حفل افتتاح المهرجان، وذلك يوم 2 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة مساء، وفقا للموقع الرسمي للمهرجان، «نتطلع إلى أن يشاركنا ريتشي كواليس مسيرته السينمائية التي بلغت 25 عامًا حتّى اللحظة، ضمن جلسة من أهم الحوارات التي تجري على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي».

أكشاي كومار ونادين لبكي نجوم اليوم الثالث من المهرجان

كما يتضمن يوم 2 ديسمبر جلسة حوارية مع المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو، في تمام الساعة الخامسة مساء، ويقام في اليوم التالي 3 جلسات حوارية الأولى للكاتبة والمخرجة والمنتجة جوريندر شادها في تمام الساعة الثانية ظهرا، والثانية مع المخرجة اللبنانية نادية لبكي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، والجلسة الحوارية الأخيرة للنجم الهندي أكشاي كومار، في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويوم الاثنين، تقام جلسة حوارية مع المخرج الحاصل على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي، فاتح أكين، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويعرض فيلمه الأخير «The Golden Glove» ضمن برنامج «اختيارات عالميّة» ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

وفي تمام الساعة الخامسة، تبدأ الجلسة الحوارية للمخرجان حوار عادل وبلال فلاح، وتعرض إدارة المهرجان فيلمهما الأحدث «المتمرد» الذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان كان، ضمن برنامج «روائع العالم»، وتدور أحداث الفيلم حول إخوة يغامرون بالذهاب إلى سوريا التي تمزّقها تبعات الحرب.

جاكي شان يختتم جلسات «البحر الأحمر» الحوارية

وتقام جلسة حوارية مع المخرجة كوثر بن هنية عضو لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر، يوم الأربعاء 7 ديسمبر في تمام الساعة الـ 11 صباحا، وفي نفس اليوم تحل الفنانة نيللي كريم ضيفة على جلسة حوارية في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما يختتم الجلسات الحوارية النجم العالمي جاكي شان، يوم 8 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.