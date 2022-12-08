حزب «حماة وطن» ينظم جلسة حوار وطني في البحيرة

نظم حزب «حماة وطن»، أمس الأربعاء، أولى جلسات الحوار الوطني بعنوان «الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، والتي تناولت عدة محاور متنوعة، بحضور العديد من أطياف المجتمع البحراوي.

تفاعل الحضور في الحوار الوطني

وشهدت الجلسة تفاعل المشاركين، حيث تضمنت محاور مهمة، منها أهمية الحوار الوطنى ومشاركة كل أطياف العمل العام.

ودارت جلسة الحوار الوطني حول مواجهة التحديات، ومجابهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

إشادة بأهمية الحوار الوطني

وأشاد الحضور بأهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وشملت الجلسة مناقشات بين الحضور والاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم بكل شفافية، لعرضها على مسئولى الحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة.

عقد جلسات حوار وطني مصغرة

وأشار ممثلو جلسة الحوار بتنفيذ العديد من الجلسات الحوارية المصغرة، في مختلف مدن ومراكز محافظة البحيرة، حيث تم الاستماع لآراء المواطنين من جميع الفئات حول أهم معوقات الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وتم طرح الآراء خلال جلسة اليوم.

يذكر أن الجلسة شهدت حضور كل من اللواء طارق نصير أمين عام الحزب، واللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا للحزب، وأشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كما شارك أيضا محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالبحيرة، ومختلف أطياف المجتمع.