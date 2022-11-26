أمانة حزب «مصر أكتوبر» تعقد جلسة حوار وطني بمحافظة المنيا

ناقشت أمانة حزب مصر أكتوبر بالمنيا، عددا من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بالمحافظة، في إطار محاور الحوار الوطني، وعلى رأسها قانون المحليات، وضرورة سرعة إقراره وإصداره والمعوقات التي تواجه المستثمرين، حيث قدم أعضاء الحزب مقترحاتهم، تمهيدا لرفع التوصيات للأمانة العامة بالقاهرة لإرسالها للجنة الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة المنيا، لمناقشة خطة العمل بالأمانة، والتكليفات المنوط العمل بها من قبل الأمانة العامة.

مساندة الحزب للدولة المصرية

وقال اللواء عبد الناصر مكرم، الأمين العام للحزب في محافظة المنيا، إنه خلال الاجتماع تم التأكيد على مساندة الحزب للدولة المصرية في قرارتها الحكيمة نحو الإصلاح، وأعطى الأمين العام نبذة عن الحزب وتأسيسه وخطة العمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأكد الاهتمام بالعمل الميداني على الأرض والتواجد بجانب المواطنين والاستماع لأرائهم ومشاكلهم، ورصد الاحتياجات، والاهتمام بدور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، والتطلع لمشاركة الحزب بقوة في الانتخابات المقبلة على كافة المستويات، وتأهيل وتدريب عدد من كوادر الحزب وشبابه لخوص تلك الاستحقاقات.

عقد جلسة الحوار الوطني الأول بمحافظة المنيا

ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات الأمانة العامة لحزب مصر أكتوبر تحت قيادة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، والدكتور محمد بدران النائب الأول وأمين عام الحزب، إذ جرى عقد جلسة الحوار الوطني الأول بمحافظة المنيا داخل مقر الحزب، في إطار الـ 100 جلسة حوارية خلال شهر نوفمبر، وعمل سلسلة من اللقاءات لسماع مقترحات المواطنين في مختلف الملفات.