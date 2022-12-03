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رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: هدفنا حوار وطني متوازن ومتكافئ

كتب:

الوطن
06:39 م | السبت 03 ديسمبر 2022
مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن المحور السياسي ضرورة لأي محور آخر، في ظل فاعليته وتأثيراته، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يبدأ بعد.

وأضاف الزاهد، خلال كلمته بمؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، بمقر حزب المحافظين، تحت عنوان «الحوار سبيل - والمواطن هدف»، لإعلان تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني، إن الحوار هدفه فتح المجال العام، وقبلنا به مبدئيا، وكان هناك تحفظات حول المؤتمر الاقتصادي.

وواصل: «هدفنا حوار متوازن ومفتوح ومتكافئ يتضمن الإفراج عن السجناء، كما نطالب بتعديل مجموعة من التشريعات، خاصة المرتبطة بالمجال السياسي، وعدم تهميش الأصوات المعارضة.

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