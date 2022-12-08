تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. تنطلق الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، الأحد المقبل، بمختلف محافظات الجمهورية، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للأطفال المصريين وغير مصريين على أرض مصر في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

موعد حملة تطعيم شلل الأطفال

ووجهت وزارة الصحة والسكان، مديريات الشؤون الصحية، بتحريك الفرق الطبية المختلفة، حيث من المقرر أن تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من خلال فرقتين إحداها داخل الوحدات الصحية، وأخري متحركة في الميادين والمؤسسات وبجوار الكنائس والمساجد والنوادي الصحية والساحات الكبري للوصول إلى المستهدف بما يقارب 17 مليون طفل.

الفئات الممنوعة من حملة تطعيم شلل الاطفال

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال تتضمن ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة، وإحساس بالتعب والإرهاق وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الذهاب إلى الطبيب، لافتة إلى وجود فئات ممنوعة من التطعيم وهم من يعانون من الحساسية ومصابي ارتفاع درجة الحرارة ويمكن الحصول على التطعيم بعد الشفاء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن علاج الكورتيزون والمضاد الحيوي لا يمنع الحصول على تطعيم شلل الأطفال، مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم لحماية أطفالهم من خطر الإصابة بمرض شلل الأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بحملات مكثفة لمواجهة مرض شلل الأطفال والحفاظ على مصر خالية من المرض منذ عام 2006.