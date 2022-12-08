كيف نحمي كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا؟.. «الصحة» تجيب

كشف وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وكيفية حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة، لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا لابد من الالتزام بمجموعة الإرشادات والتعليمات، ومنها ضرورة الحرص على تلقيهم لقاح كورونا، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات عند التعامل معهم، وغسل أو تعقيم يديهم باستمرار.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد استقرارا كبيرا في أعداد إصابات الفيروس، وهناك محافظات تسجل صفر إصابات بسبب التوسعات في عملية التطعيمات، وعلى المواطنين مساعدة الدولة في التطعيمات، والحصول على الجرعة التنشيطية للقاح لمواجهة الفيروس ومتحوراته التي تظهر من فترة إلى أخرى.

الإنفلونزا الموسمية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة، لذلك على المواطنين الحرص على عدم التواجد في هذه الأماكن وارتدي الكمامة عند الخروج من المنزل، ولا بد من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح والعديد من الصيدليات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية الأزمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزمان، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.