«المجلس الوطني» يدين اغتيال 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، جريمة الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان.

وقال المجلس الوطني في بيان صحفي، اليوم، إن الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، واستباحة الدم الفلسطيني، ما كانت لتستمر لولا الصمت الدولي وازدواجية المعايير التي تمارسها الدول المؤثرة في السياسة الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

غطاء لدولة الاحتلال للإفلات من العقاب

وأضاف أن تلك السياسة أصبحت غطاء لدولة الاحتلال للإفلات من العقاب، بل إنها بمثابة ضوء أخضر لحكومة الاحتلال العنصرية للاستمرار بعدوانها وجرائمها على ‏الشعب الفلسطيني.

المجلس الوطني الفلسطيني: نطالب ببدء تحقيق فوري بهذه الجرائم والانتهاكات

وأشار إلى أن التحريض المستمر والإشادة بالجنود القتلة من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيليين والحكومة العنصرية، يؤدي إلى مزيد من القتل والاغتيالات للمدنيين الفلسطينيين العزل.

وطالب المجلس الوطني، المحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فوري بهذه الجرائم والانتهاكات وعدم إفلات المجرمين من العقاب.