الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين.. ومستوطنون يقتحمون «الأقصى»

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّه تم اعتقال شابين من مُخيم «شعفاط» شمال شرق مدينة القدس المحتلة، فيما تم تمديد اعتقال خمسة فتية من «سلوان» جنوب المسجد الأقصى، اعتقلوا في الأول من نوفمبر الماضي.

وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال شابين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقال شاب من بلدة بورين جنوب محافظة نابلس شمال الضفة.

اعتقال شابين في محافظة الخليل

وعلى صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت قيودًا على دخول المصلين الوافدين، ودققت هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان صحفي، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء الأعياد اليهودية داخل باحاته، وتأتي هذه الدعوات وسط تحذيرات من تكثيف المستوطنين لاقتحاماتهم للأقصى، إلى جانب نقل الصلوات التلمودية إلى المسجد.

المسجد الأقصى يتعرض لسلسة اقتحامات من المستوطنين

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.