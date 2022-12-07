استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

عدد الشهداء الفلسطيين خلال العام الجاري

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إنها تلقت بلاغًا من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد المواطن مجاهد محمود حامد (32 عامًا) الذي أعدمته قوات الاحتلال عقب مطاردته شرق رام الله، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 213 شهيدًا، بينهم 161 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.