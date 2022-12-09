بروتوكول تعاون بين «الهجرة» و«الاتصالات».. خدمات رقمية للمصريين بالخارج

تعمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على توفير كافة الخدمات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وبروتوكولات التعاون بين وزارة الهجرة ومختلف الوزارات والهيئات التي تستطيع توفير الخدمات المختلفة للمصريين بالخارج.

توفير الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج

وكان آخر بروتوكولات التعاون، التي وقعتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأول، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير الخدمات الرقمية للمصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف بروتوكول التعاون بين «الهجرة» و«الاتصالات»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف بروتوكول التعاون بين «الهجرة» و«الاتصالات»

- يستهدف بروتوكول التعاون تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج.

- يأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.

- يتضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات والهجرة 3 محاور، وهي:

1- إنشاء الأنظمة والتطبيقات والتي تشمل تطوير تطبيق للهاتف المحمول و«التابلت» يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج.

2- توفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للأنظمة المُطورة محل البروتوكول.

3- التدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة الأنظمة المطورة محل البروتوكول.

- يستهدف صياغة آليات تكنولوجية متقدمة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج.

- توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

- يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية.

- توفير جميع الامتيازات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

- تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تعزيز أواصر الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم.