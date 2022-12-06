«الهجرة» تستهدف أبناء المصريين في الخارج بمقاطع فيديو عن العادات والتقاليد

تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات وصور، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، ومن ثم ربطهم بوطنهم الأم.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، منشورا جديدا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن عدد من العادات والثقافات المصرية، بهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، بتلك العادات.

وتضمن المنشور: «إحنا مش بس بنعلم أولادنا لغة وأمثال قبل اللغة، هنعلمهم مصريتنا وأخلاقنا الطيبة وعاداتنا الكريمة لأن هما اللي بيميزونا عن غيرنا، إيه العادات المختلفة اللي منتشرة في البلد اللي انتم عايشين فيها؟».

تستهدف أبناء المصريين بالخارج

وأشار منشور المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع «فيس بوك»، إلى أن من عادات وثقافات المصريين «ثقافة السلام»: «المصريين متعودين يحيوا الناس في أي مكان بيروحوا سواء فيه ناس يعرفوها أو لا».

وأضاف المنشور: «من عادات المصريين أن الطبق مش بيرجع فاضي، في المناسبات المصريين بيهدوا جيرانهم أكلة المناسبة دي، ولازم الطبق زي ما راح مليان يرجع مليان».

جدير بالذكر، أن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أشارت في تصريحات سابقة لها، إلى التنسيق مع شركة «مصر للطيران» لعرض مقاطع فيديو المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» داخل الصالات، وعبر رحلات الطيران المختلفة، لتعريف المصريين المترددين على مصر بالمبادرة عبر الشركة.