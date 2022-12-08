مصرع فتاة سقطت من الدور الرابع بمطروح في ظروف غامضة

لقيت فتاة مصرعها، منذ قليل، بعد سقوطها من الدور الرابع بمساكن الشباب في مدينة سيدي براني غرب مدينه مرسى مطروح في ظروف غامضة، وانتقلت على الفور سياره الإسعاف الى موقع الحادث وجرى نقلها إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة براني اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح بالحادث.

مستشفى براني تستقبل الجثة

واستقبلت، اليوم الخميس، مستشفى سيدي براني التخصصي غرب مطروح، يمامة صبري عبد الرحمن أمين، 14 سنة، من مدينة سيدي براني، جثة هامدة.

وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة الموتى في مستشفى براني التخصصي، بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفه مفتش الصحه، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة.

المباحث تفحص الجثة

وانتقلت فور وقوع الحادث ضباط مباحث قسم شرطه سيدي براني إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على اسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل الى جهات التحقيق.