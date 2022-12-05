العثور على جثة سيدة متعفنة في منزلها ببورسعيد.. «الرائحة كشفت وفاتها»

عثر أهالي منطقة الصفا بحي الزهور ببورسعيد، مساء اليوم، على جثة متعفنة لسيدة مسنة في منزلها، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

بلاغ بانبعاث رائحة نفاذة

تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه تم العثور على جثة لسيدة تدعى «آمال عباس عبد الغني»، 66 سنة، تقيم بمساكن الصفا عمارة 100 شقة 18، جثة متعفنة منذ أيام، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى النصر.

إبلاغ شرطة النجدة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن أهالي عمارة رقم 100 بمنطقة لاحظوا رائحة نفاذة منبعثة من شقة بالعمارة، وتم إبلاغ شرطة النجدة، والتي حضرت للمكان وقامت بكسر باب الشقة، فعثروا على جثة متعفنة لسيدة تعيش وحدها.

استدعاء الطب الشرعي

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أمرت النيابة العامة باستدعاء الطب الشرعي لمعرفة ملابسات الوفاة، والتحفظ على جثة المسنة، تحت تصرفها بمشرحة المستشفى.