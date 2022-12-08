موعد مباراة إنبي وحرس الحدود في الجولة السادسة من الدوري الممتاز

تواصل اليوم منافسات الأسبوع السادس من مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لموسم 2022-2023، بعددا من اللقاءات الهامة، حيث يلتقي فريق إنبي وحرس الحدود، ثم سموحة والدخلية، ثم يلتقي فيوتشر والاتحاد السكندري، وأخيرا يواجه الإسماعيلي فريق سيراميكا.

موعد مباراة إنبي وحرس الحدود اليوم

وسيكون موعد مباراة إنبي وحرس الحدود اليوم، في الأسبوع السادس من الدوري الممتاز، هو أول للقاءات مباريات اليوم، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2.45 دقيقة، على ستاد بتروسبورت.

جدول مباريات اليوم بالدوري الممتاز

- سموحة وأسوان، في تمام الساعة 3.45 عصرا.

- فيوتشر والاتحاد السكندري، في تمام 5 مساء.

- سيراميكا والإسماعيلي، في تمام الساعة 7 مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري

هذا وقد جاء آخر ترتيب حتى الآن لجدول الدوري المصري الممتاز 2022-2023

1- الأهلي 15 نقطة

2- الزمالك 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- فيوتشر 10 نقاط

5- غزل المحلة 10 نقاط

6- الاتحاد السكندري 9 نقاط

7- فاركو 7 نقاط

8- البنك الأهلي 6 نقاط

9- المصري البورسعيدي 6 نقاط

10- المقاولون العرب 6 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- إنبي 5 نقاط

13- طلائع الجيش 4 نقاط

14- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

15- أسوان 3 نقاط

16- الداخلية نقطتان

17- الإسماعيلي نقطة

18- حرس الحدود نقطة