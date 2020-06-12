"ويبكو للبترول" تتعاقد مع "انبي" و"بتروچت" لإنشاء مستودعات الزيت الخام

تعاقدت شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع شركة إنبي برئاسة المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب وشركة بتروچيت برئاسة المهندس وليد لطفي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب- وذلك لتنفيذ إنشاء مستودعات "٧-٨" لتخزين الزيت الخام بغرض زيادة السعة التخزينية لموقع ميناء الحمراء البترولي وذلك لضمان استقبال الزيت الخام المنتج من الشركات العاملة بمنطقة الصحراء الغربية.

يأتي ذلك، تنفيذاً لرؤية وزارة البترول، وتوجيهات السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية والشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و فى إطار ريادة ميناء الحمراء كأحد الموانئ المصرية التخصصية بالبحر المتوسط، وضمان تداول الزيت الخام المنتج بالصحراء الغربية والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة فى «مدينة العلمين الجديدة».

كما أكد المهندس إبراهيم مسعود إن شركة «ويبكو» تقوم حالياً بإنشاء مستودعي التخزين أرقام «٧-٨» من خلال المقاول العام شركة «بتروچت» والإشراف الهندسي من خلال شركة «إنبي» بتكلفة إجمالية تقديرية نحو «٣٢ مليون دولار» للمستودع الواحد ، بهدف زيادة السعة الإستيعابية الإجمالية بموقع «ميناء الحمراء البترولي» من «١,٥ مليون برميل» إلى «٢,٦ مليون برميل».

و أوضح مسعود ان المشروع يستمد أهميته الإستراتيجية كونه يتماشى مع خطط الهيئة المصرية العامة للبترول حيثُ إن «ميناء الحمراء البترولي» يتداول بها نحو ٥٠% من إنتاج الزيت الخام بمصر ؛ مما يجعل منطقة «ميناء الحمراء البترولي» على إستعداد للقيام بدورها فى تحقيق خطط وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة .

وتسابق شركة ويبكو الزمن متحديةً الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وذلك للإنتهاء من مشروع إنشاء مستودع رقم «٧» نهاية العام الحالى.

كما أكد المهندس إبراهيم مسعود ان شركة «ويبكو» اتبعت أسلوب «Fast Track» لإنشاء المستودع رقم« ٨» حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بدء أعمال أساسات المستودع بالتوازى مع استكمال الأعمال الهندسية و توفير المهمات .وجدير بالذكر أن شركة «ويبكو» نجحت منذ شهور فى تشغيل مشروع الخط بحري الجديد بطول ٨ كم بقطر ٣٦ بوصة و شمندورة الرباط البحري SPM الجديدة .

وتمثل هذه المشروعات أحد المحاور الهامة لتطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في «مدينة العلمين الجديدة».