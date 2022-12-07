جدول مباريات الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.. صراع الصدارة والـ3 نقاط

تشهد الجولة السادسة من الدوري الممتاز لموسم 2022-2023، عددا من اللقاءات المهمة اليوم، حيث تسعى 8 فرق للفوز في المباريات التي تبدأ من الساعة 2.45 عصرا، حيث يلتقي فريقي بيراميدز والمقاولون العرب، ثم فاركو أمام الدخلية، ثم يلتقى فريق النادي الأهلي مع فريق غزل المحلة على استاد غزل المحلة، وأخيرا يواجه الزمالك فريق طلائع الجيش، على استاد الكلية الحربية.

ويسعى كل فريق للاستحوذ على النقاط الثلاث على حساب الفريق الآخر، لتحسين ترتيبه في جدول الدوري، حيث يسعى الأهلي للاستمرار في صدارة الدوري، بينما يسعى الزمالك لرفع رصيده من 8 إلى 11 نقطة، وتحسين وضعه في ترتيب الدوري.

مباريات اليوم في الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز

- بيراميدز والمقاولون العرب، في تمام الساعة 2.45 عصرا.

- فاركو والداخلية، في تمام الساعة 2.45 عصرا.

- الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة 5 مساء.

- الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة 7 مساء.

جدول مباريات غدا الخميس 8-12-2022

- إنبي وحرس الحدود، في تمام الساعة 2.45 عصرا.

- سموحة وأسوان، في تمام الساعة 2.45 عصرا.

- فيوتشر والاتحاد السكندري، في تمام 5 مساء.

- سيراميكا والإسماعيلي، في تمام الساعة 7 مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 12 نقطة.

2- غزل المحلة 10 نقاط.

3- فيوتشر 10 نقاط.

4- الاتحاد السكندري 9 نقاط.

5- الزمالك 8 نقاط.

6- بيراميدز 8 نقاط.

7- المقاولون العرب 6 نقاط.

8- فاركو 6 نقاط.

9- البنك الأهلي 5 نقاط.

10- المصري البورسعيدي 5 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- إنبي 5 نقاط.

13- طلائع الجيش 4 نقاط.

14- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط.

15- أسوان 3 نقاط.

16- الإسماعيلي نقطة.

17- حرس الحدود نقطة.

18- الداخلية نقطة.