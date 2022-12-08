«الأعلي للأثار» يكشف آخر تطورات مشروع ترميم معابد الكرنك: يستغرق عامين

أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّه جاري العمل على ترميم معابد الكرنك، ومتابعة ترميم الأعمدة من داخل صالة الأعمدة، لافتاً إلى ان الترميم يعمل على إزاله الاتساخات والأتربة الموجودة على الأعمدة وتنظيفها بالكامل.

عمليات الترميم مستمرة

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ مشروعات الترميم تمت من خلال عمل تجربة أولية على أحد الأعمدة، لمعرفة هل ستظهر النقوش والألوان على هذا العمود بعد إزالة الأتربة أم لأ، موضحًا أنه بعد عملية الترميم ظهرت النقوش والألوان والرسومات، لافتًا إلى أنّ مشروع الترميم مستمر، والعمل به لن يقل عن عامين، وأن المشروع يضم عملية الترميم الميكانيكي، وعمليات التنظيف والترميم الدقيق.

الترميم بأيادي مصرية خالصة

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّ عمليات الترميم تتم بأيادي مصرية بالكامل، معربًا عن الجهد الرائع الذي بذله فريق الترميم حتى الآن، بالإضافة إلى أعمال الترميم التي تمت في معبد هابو، إذ رُممت مقصورة الذهب بعد إزالة الاتربة والاتساخات، لتظهر لأول مرة نقوش وألوان في غاية الروعة بمعبد رمسيس الثالث، الذي يعد واحدًا من أجمل معابد مصر.