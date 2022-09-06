معبد أبيدوس الأثري يستعيد بريقه بالخبرة المصرية في أعمال الترميم.. فيديو

قال سعدي زكي، مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، إنه هناك طفرة كبيرة في عمليات الترميم بآثار صعيد مصر، ومختلف أنحاء الجمهورية، بفضل الجهد المبذول من المعنيين والمسؤولين عن الآثار، بدءا من رئيس الوزراء ووزير السياحة وانتهاءً بالأمين العام للترميم، مشيرا إلى أنه يجري الآن أعمال ترميم معبد أبديوس في سوهاج، بصالة الأعمدة الكبرى التي تتكون من 134 عمودًا وتم الانتهاء من 16 عمودًا منها ومازال العمل مستمر إلى جانب ترميم المقصورات.

عمليات الترميم الميكانيكي وإزالة الأتربة على الأسطح

وأضاف مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أن الترميم يبدأ بعمليات التوثيق المختلفة من خلال التصوير الفوتوغرافي وبعض البرامج التكنولوجية الجديدة، يعقبه التدخل بعمليات الترميم الميكانيكي وإزالة الأتربة من على الأسطح، ويبدأ بعد ذلك الترميم الكيميائي بالمواد الكيمائية التي تم اختبارها لإظهار الألوان الموجودة على السطح، ويتم تقوية الألوان وثبيتها بمواد تقوية وعازلة تم اختبارها من قبل.

أيادي عاملة مصرية

وشدد مدير عام ترميم آثار ومتاحف مصر العليا أن كل ذلك يتم بأيادٍ مصرية مدربة على كل هذه الأعمال، ولم يتم الاستعانة بأي مساعدات أجنبية، وهناك بعض البعثات الأجنبية تستعين بالمرمم المصري لمهارته اليدوية.